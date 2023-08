Pakistanische Schulkinder stecken in Gondel auf 300 Metern Höhe fest

Ein Drama ereignete sich am Dienstag in Pakistan: Weil das Kabel einer Seilbahn gerissen sei, hängt eine Gondel mit sechs Kindern und zwei Erwachsenen am sprichwörtlichen „seidenen Faden“. Die Rettungsaktion ist riskant.

Islamabad – Auf ihrem Schulweg gerieten sechs Kinder in Pakistan in Not. Wie die Zeitung Dawn berichtete, riss am frühen Morgen das Kabel einer Seilbahn, mit dem die Kinder und zwei Erwachsene eine tiefe Schlucht im Distrikt Battagram überqueren wollten. Stundenlang warteten die Eingesperrten auf über 300 Metern auf Hilfe.

Nun begann eine riskante Rettungsaktion, bei der Spezialeinsatzkräfte und ein Militärhubschrauber eingesetzt werden. Fernsehaufnahmen am Dienstag zeigten, wie sich ein Soldat aus dem Hubschrauber zur Gondel abseilte. Medikamente und Wasser habe ein Soldat den Kindern bereits zu Beginn der Rettungsaktion überreicht.

📽️ Video | Riskante Rettungsaktion bei Gondel-Unglück in Pakistan

Die Rotorbewegungen des Militärhubschraubers könnten das Stahlseil, an dem die Gondel aktuell hängt, destabilisieren. „Jede kleine Fehlkalkulation kann zu einer Katastrophe führen“, beschreibt der Rettungsbeamte Bilal Faizi die komplexe Situation. Erschwert wird die Rettungsaktion durch die Wetterbedingungen in den Bergen.

Drama in der Gondel: 16-Jähriger ohnmächtig

Ein 20-Jähriger schilderte dem pakistanischen TV-Sender Geo TV aus der Gondel die dramatischen Stunden. „Wir haben nicht einmal Trinkwasser“, klagte der junge Mann. Ein 16-Jähriger mit Herzproblemen, der mit der Gondel auf dem Weg in eine Klinik gewesen war, sei zusammengebrochen und seit mehreren Stunden ohnmächtig.

Der geschäftsführende Premierminister, Anwaarul Haq Kakar, wies die Rettungsbehörden an, alle verfügbaren Ressourcen für den Einsatz zu mobilisieren. Am Nachmittag kreisten mehrere Helikopter über der Schlucht im Landesnorden in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa.

Schlecht gewartete Seilbahnen gehören im Pakistan zum Alltag

In den nördlichen Bergregionen Pakistans nutzen täglich viele Bewohner Seilbahnen, um auf dem Weg in die Schule oder Arbeit Täler oder Flüsse zu überqueren. Das Straßennetz ist weniger ausgebaut, oft sind die Seilbahnen schlecht gewartet. (APA, dpa, TT.com)