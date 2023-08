„Ein Akt der Gerechtigkeit“: Das plant die SPÖ bei Erbschafts- und Vermögenssteuer

Was plant die SPÖ bei Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer? Erste Details liegen vor: Vom Lebensfreibetrag von einer Million Euro bis zur Regelung bei Betriebsübergaben.

Wien – Das Steuersystem hat aus Sicht der SPÖ eine massive Schieflage. Im Vergleich zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die relativ viel an Steuern zahlen, sind die Vermögenden Nutznießer des Steuersystems. Dies wollen die Sozialdemokraten korrigieren. Und zwar mit einer Rückkehr der Vermögens- und Erbschaftssteuer, dies allerdings in einer neuen Form. Für den neuen SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler ist dies „ein Akt der Gerechtigkeit“. Derzeit arbeitet eine parteiinterne Arbeitsgruppe am Modell für eine neue Millionärssteuer.