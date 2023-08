Tirol verzeichnet Zuwachs bei Urlaubern, aber Teuerung dämpft Ausgaben-Freude

Innsbruck – Tirols Tourismus hat die Corona-Pandemie endgültig hinter sich gelassen. Zur Saisonhalbzeit in diesem Sommer (Mai bis Juli) lagen sowohl die Urlauber-Ankünfte mit plus 2,1 Prozent bei fast 2,08 Millionen als auch die Nächtigungen mit plus 1,8 Prozent bei 10,61 Millionen über den Werten des Vor-Corona-Jahres 2019. Im Vergleich zum Vorjahr legten die Ankünfte um 7,2 und die Nächtigungen um 4,7 Prozent zu.