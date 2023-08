Motorradfahrer (79) nach Sturz mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Reutte geflogen

Bach – Am Dienstag musste ein 79-jähriger deutscher Motorradfahrer nach einem schweren Unfall ins Krankenhaus Reutte geflogen werden. Kurz nach 16 Uhr verunfallte der Motorradfahrer auf der B198, als er von Stockach in Richtung Elbigenalp fuhr. Laut Polizeibericht dürfte der Lenker nach einem Überholvorgang in einer anschließenden Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wo ihm ein Transporter entgegenkam.