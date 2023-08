Drei Tote bei Drohnenangriff auf russische Region Belgorod

In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod sind Behördenangaben zufolge drei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Drei Zivilisten seien in dem Ort Lawy getötet worden, erklärte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Mittwoch auf Telegram. "Die ukrainischen Streitkräfte haben mit einer Drohne einen Sprengsatz abgeworfen, als Menschen auf der Straße waren." Russische Grenzregionen sind zuletzt mehrfach unter Beschuss geraten.

Anfang Juni waren bewaffnete Milizen von der Ukraine aus in die Region Belgorod vorgedrungen und hatten sich Gefechte mit der russischen Armee geliefert. Die Angreifer bezeichneten sich als pro-ukrainische russische Kämpfer. Am Dienstagabend wurden bei Angriffen der russischen Artillerie in zwei Dörfern nahe der ukrainischen Kleinstadt Lyman drei Menschen getötet. Zwei weitere Menschen seien verwundet, erklärte der Leiter der Militärverwaltung der ostukrainischen Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, im Onlinedienst Telegram.

Laut der Staatsanwaltschaft von Donezk war das Dorf Torske zuerst getroffen worden, eine halbe Stunde später dann das Dorf Sakitne. Die Todesopfer in Torske saßen demnach auf einer Bank, als der Beschuss erfolgte.

Bei einem weiteren Angriff im Dorf Seredyno-Buda im Nordosten der Ukraine nahe der Grenze zu Russland wurden indes vier Menschen bei einem Granatenangriff verwundet, ein Wohnhaus wurde von Drohnen getroffen, wie die regionale Militärbehörde auf Facebook mitteilte.

Bei einem russischen Drohnenangriff ist ukrainischen Angaben zufolge zudem in der Nacht auf Mittwoch Getreideinfrastruktur in der südukrainischen Region Odessa beschädigt worden. "Es wurden Produktions- und Umschlagkomplexe getroffen", erklärte der Regionalgouverneur Oleg Kiper im Onlinedienst Telegram. "Unter den beschädigten Objekten waren Getreidespeicher." Seinen Angaben zufolge gab es keine Opfer in der Zivilbevölkerung bei dem dreistündigen Angriff.

Die Luftverteidigungskräfte hätten bei der Attacke neun iranische Shahed-Angriffsdrohnen zerstört, teilte das ukrainische Militärkommando Süd mit. "Der Feind hat Getreidespeicher und einen Produktions- und Umschlagkomplex an der Donau ins Visier genommen." In einem Lagerhaus sei ein Feuer ausgebrochen, das den Angaben zufolge schnell eingedämmt wurde.

Moskau war im Juli aus dem von den Vereinten Nationen vermittelten Getreideabkommen ausgestiegen, das Kiew trotz des Kriegs die Ausfuhr von Getreide durch das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Seit der Aufkündigung des Abkommens hatte Moskau Häfen in der Region Odessa angegriffen, die für das Getreideabkommen von zentraler Bedeutung waren.