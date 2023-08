Christina Stürmer hat ihr Comeback eingeläutet

Eine nahbare Natürlichkeit ist es, die Christina Stürmer immer schon ausgezeichnet hat. Wer wäre deshalb geeigneter für ein barrierefreies MTV-Unplugged-Konzert als die 41-Jährige? Und so ist die Popsängerin am Dienstagabend nach längerer Pause im Kultformat auf die Bühne zurückgekehrt - und begrüßte im Volkstheater Überraschungsgäste wie Wolfgang Ambros oder die Sportfreunde Stiller. Ein gelungener Startschuss für einen ereignisreichen Stürmer-Herbst.

Und schnell zeigte sich, dass Christina Stürmer das große Format noch immer beherrscht, ihre Fans im historischen Ambiente im Griff hat. Das einstige Mädchen von nebenan ist zur Frau von nebenan gereift, die im breiten oberösterreichischen Dialekt in den Dialog mit ihrem Publikum tritt. Im Gepäck hat sie Akustikversionen ihrer bekanntesten Songs, die im Stilpluralismus von einer sechsköpfigen Band plus einem Bläsertrio und vier Backgroundsingenden intoniert werden. Das Spektrum reicht hier von der Bossa-Nova-Fassung des Hits "Nie genug" über ein Klaviersolo zu "Mit dem Bus durch London" bis hin zu "Ich lebe" in der Mitsingfassung für die Fans.