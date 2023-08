Inflation erdrückt Gastro und Hotels: „Druck auf die Unternehmen ist enorm“

„Da die Konjunktur in Deutschland schwächelt, merkt man, dass bei zusätzlichen Ausgaben im Urlaub gespart wird. Auch der Trend zum Appartement ist ungebrochen“, berichtet Staggl. Der Bezirksstammtisch im Trofana Tyrol für die Bezirke Imst und Landeck habe diese seit Längerem bekannten Sorgen der Touristiker nur bestätigt. „Das Konzept der Saisonniers, wie es in Österreich besteht, ist veraltet. Wir wünschen uns eine Angleichung bzw. Öffnung des Arbeitsmarktes nach dem Schweizer Saisonnier-Vorbild“, so die beiden Kammerfunktionäre.

Was die „Schneller, höher, weiter“-Kritik am Tourismus betrifft, hält Staggl eine marktwirtschaftliche Regulierung für ausreichend: „Der Gast entscheidet, wohin er fährt.“ So hätte sich auch stetig die Bettenanzahl in Richtung touristischer Top-Destinationen verschoben. Man könne dem nur mit Individualität und Qualität entgegenhalten.