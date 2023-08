Mitreden bei Kühtais Zukunft: Zwei Bürgerforen im Herbst geplant

Sellraintal, Silz – Über den Winter im Kühtai muss man sich wenig Sorgen machen. Das Skigebiet auf 2000 Metern gilt als schneesicher und die Nähe des Innsbrucker Raums beschert eine positive Auslastung. Dem Innsbruck Tourismus geht es daher insbesondere um das Sommer-Potenzial. „Dieses auszuschöpfen und den Lebensraum Kühtai-Sellraintal zusammen mit der lokalen Bevölkerung ganzheitlich weiterzuentwickeln, ist Ziel des Projekts ,Zukunft Kühtai-Sellraintal‘“, heißt es in einer Aussendung. Gemeinsam mit den Bergsteigerdörfern Sellrain, Gries im Sellrain und St. Sigmund im Sellrain, der Gemeinde Silz sowie den Bergbahnen Kühtai sollen Möglichkeiten und Perspektiven für einen nachhaltigen Ganzjahrestourismus in der Region erörtert und erarbeitet werden, heißt es weiter. Seit März werde an „entsprechenden Ideen und Lösungen gearbeitet“, im Herbst werden zwei Bürgerforen veranstaltet: Am 7. September im Hotel Vaya in Kühtai und am 4. Oktober im Gemeindesaal Gries im Sellrain – beide Veranstaltungen beginnen um 18.30 Uhr und sind auf eineinhalb Stunden angesetzt.