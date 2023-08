Zwei Tote bei Alpinunfall in St. Anton: 64-Jährige verlor Halt und riss Tourenführer mit

St. Anton am Arlberg – Ein tragischer Alpinunfall ereignete sich am Dienstag in St. Anton. Eine 16-köpfige Gruppe der Österreichischen Alpenvereinssektion unternahm eine Tour vom Kartellstausee zur Darmstädter Hütte mit Aufstieg zum Berg „Scheibler“ auf 2978 Meter. Die Gruppe wurde geteilt, jeweils ein Tourenführer des ÖAV stieg mit sechs Teilnehmern von der Hütte zum Gipfel auf und später mit einem Abstand vom Gipfel über das Kuchenjöchli Richtung Hütte wieder ab.