Bund gibt Verordnungen für Pflegelehre frei, Tirol verhandelt

Innsbruck, Wien – Die Pflegelehre soll die Personalnot lindern helfen. Das ist nicht nur das Motiv für deren nunmehrige Einführung, sondern auch die tiefe Überzeugung der Regierung in Bund wie Land. Wie berichtet, geht das Arbeitsministerium davon aus, dass bis zum Jahr 2030 in Summe 76.000 neue Pflegekräfte benötigt werden. Davon ein Drittel in den Assistenzberufen. Aktuell seien im Gesundheits- und Sozialwesen über 8100 Stellen österreichweit unbesetzt.