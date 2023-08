Thum schoss diesmal ganz knapp an Bronze vorbei

Die Medaillen bei insgesamt 73 Schützen gingen an Petr Nymbursky (CZE) vor Linshu Du (CHN) und Jan Lochbihler (SUI). Kleinigkeiten hätten den Unterschied ausgemacht: „Es gibt ein paar Dinge, die ich heute gerne besser gemacht hätte: In der ersten Serie habe ich den Wind etwas unterschätzt und in der Mitte leider die Pause zu spät eingelegt, was vermutlich der Grund war, warum es am Ende nicht für eine Medaille gereicht hat. Mit dem vierten Platz bin ich aber grundsätzlich schon halbwegs zufrieden“, sagte der Tiroler, der sich nur kurz ärgerte. In der Teamwertung belegte er mit Schmirl und Patrick Diem Rang sechs. Am Sonntag hatte Thum gemeinsam mit Schmirl und Patrick Diem im Dreistellungskampf mit der Mannschaft WM-Silber geholt.