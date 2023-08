Letzte Generation blockierte Frühverkehr auf der Innbrücke

Innsbruck – Sieben Aktivisten der Letzten Generation blockierten am Mittwoch den Frühverkehr auf der Innbrücke in der Landeshauptstadt. Gegen 7.30 Uhr entrollten sie ihre Transparente, angeklebt haben sich die Aktivisten nicht. Laut Verkehrsinspektion Wilten sei die Aktion "nichts Gröberes" gewesen.

Die Letzte Generation fordert, dass die Regierung "endlich die 93 vernünftigen, sozial gerechten Empfehlungen aus dem Klimarat der Bürger:innen umsetzt, die der Regierung seit mehr als einem Jahr zur Verfügung stehen." Die aktuelle Hitzewelle verschaffe "nur eine kleine Vorahnung, was uns erwartet, wenn wirkungsvolle Maßnahmen zum Klima- und Überlebensschutz weiter ausbleiben”, so die Protestierenden in einer Aussendung. (TT.com)