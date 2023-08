Letzte Generation blockierte Innsbrucker Innbrücke für etwa zwei Stunden

Innsbruck – Die Blockade der Innsbrucker Innbrücke durch Klimaaktivisten der "Letzten Generation" im Frühverkehr am Mittwoch ist beendet. Etwa zwei Stunden nach Beginn der Protestaktion wurde diese gegen 9.30 Uhr beendet, hieß es seitens der Polizei. Neun Aktivisten hatten für eine vorübergehende Sperre der Brücke gesorgt. Anzeigen werden laut Polizei folgen, die Anzahl sei noch unklar. Der Verkehrsfluss sei praktisch nicht beeinträchtigt gewesen.

Die Brücke sei gesperrt worden, abseits davon sei der Verkehr jedoch unbehindert geflossen, so die Polizei. An dieser Stelle gibt es weitere Brücken über den Inn in der Nähe, der Verkehr war umgeleitet worden.