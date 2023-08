80-jähriger Brasilianer genoss den Radweltpokal

St. Johann – Knapp 1500 Teilnehmer aus 30 Ländern nahmen in den vergangenen Tagen in St. Johann den Radweltpokal in Angriff. „Sie kamen von überall her – auch aus Argentinien, Neuseeland oder Venezuela“, staunte Mit- organisator Alexander Baumann über die weiten Anreisen und zeigte sich am meisten vom 80-jährigen Brasilianer Guiseppe Marivo beeindruckt. „Er hat mir erzählt, dass er fahren kann, bis er 100 Jahre alt ist“, lächelte Baumann, der sich mit seinen Mitorganisatoren Michael Baumann, Christian Wanner und Andreas Werlberger über die gelungene Durchführung freute. Papa Harald stand natürlich weiterhin in beratender Funktion zur Seite.