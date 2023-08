Spanischer Verband beruft wegen Kuss-Affäre Sondersitzung ein

Wegen der Kuss-Affäre um Verbandsboss Luis Rubiales bei der Siegerehrung der spanischen Weltmeisterinnen in Australien hat der Verband RFEF in Madrid eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Das Treffen aus Anlass „der Vorfälle bei der Preisverleihung der Frauen-Weltmeisterschaft“ werde am Freitag ab 12.00 Uhr in Madrid stattfinden, teilte der RFEF mit. Außerdem habe man eine interne Untersuchung eingeleitet.