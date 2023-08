Kirchdorf in Tirol – Über ein Kellerfenster haben sich Einbrecher zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 0.35 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in Kirchdorf in Tirol verschafft. Die Einbrecher schlugen ein Kellerfenster ein, um in das Haus zu gelangen, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen unter anderem Schmuck sowie einen Bargeldbetrag in derzeit noch unbekannter Höhe. (TT.com)