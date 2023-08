Jeder vierte Schüler besucht mittlerweile den Ethikunterricht

Was mehr als 20 Jahre lang als „Schulversuch“ in den österreichischen Stundenplänen in der 9. Schulstufe verankert war, ist seit dem Schuljahr 2021/22 ein Pflichtfach. Schüler und Schülerinnen müssen nun ab Sekundarstufe II den Ethikunterricht besuchen, wenn sie nicht am Religionsunterricht teilnehmen.