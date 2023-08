„Kräftig investiert“: Bundesheer macht 390 Millionen Euro locker

Das Bundesheer arbeitet derzeit entlang seines „Aufbauplans 2032+“. Einige Geräte habe man der Truppe 2023 bereits übergeben können, Tanner nennt etwa sieben neue Radpanzer Pandur Evo und vier neue “Leonardo“-Hubschrauber. Zwei Black-Hawk seien von der Modernisierung zurückgekehrt. Auch in Unterkünfte und Kasernen habe man „kräftig investiert“, so Tanner.

Damit sei man in der Lage „unsere Grundwehrdiener wieder vermehrt in eine waffengattungsbezogene militärische Ausbildung zu führen, zum Zwecke der militärischen Landesverteidigung.“ So erhöhe sich die Einsatzbereitschaft, außerdem würden sich wieder mehr Soldaten freiwillige für die Miliz verpflichten. Rund 100 Soldaten schützen in Wien Objekte wie Botschaften.