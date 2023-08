TT.com Plus-Abos um über 30 Prozent gesteigert

Innsbruck ‒ Erneut ein stattliches Wachstum im Digitalbereich weist die aktuelle Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) der Tiroler Tageszeitung aus. So konnten innerhalb eines Jahres die Abo-Zahlen von tt.com Plus von 3.470 (1. HJ 2022) auf 4.539 (1. HJ 2023) um 31 % gesteigert werden.

“Mit einem Bündel an Maßnahmen gelingt es uns, die Angebote für unsere Leserinnen und Leser auf allen Kanälen sukzessive weiter zu entwickeln und dadurch verstärkt auch neue Abonnenten und Abonnentinnen zu gewinnen,“ so die TT-Chefredakteure Matthias Krapf und Marco Witting, “heute sagen wir DANKE an unsere Leserinnen und Leser und an unser engagiertes Team im Newsroom.“