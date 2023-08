16-Jähriger stach in deutscher Schule Achtjährigen nieder

Dresden – Ein mit einem Messer bewaffneter Jugendlicher hat Mittwochfrüh in einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda einen acht Jahre alten Buben schwer verletzt. Der Angreifer – ein 16-Jähriger – zündete sich nach der Tat selbst an, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen wurden gelöscht, er wurde festgenommen. Die Lage sei unter Kontrolle. Zuvor war nach Polizeiangaben ein Amokalarm ausgelöst worden. Die Hintergründe der Attacke blieben zunächst unklar.

Während der Tat seien Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte anwesend gewesen. Das Opfer und der Festgenommene seien Deutsche. Die Polizei war in der Früh mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Notruf sei gegen 9.45 Uhr bei der Polizei eingegangen. Alle verfügbaren Kräfte inklusive einer Hundestaffel seien angerückt, sagte ein Polizeisprecher. Das Schulgebäude wurde geräumt. Die Schülerinnen und Schüler wurden in Sicherheit gebracht. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Kinder und Jugendlichen. Am Vormittag gab die Polizei Entwarnung, die Lage sei unter Kontrolle.