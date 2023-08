Frau ließ Hund zwei Stunden lang in heißem Auto: Tier in Kematen verendet

Kematen – Qualvoll verendet ist am Montag ein Hund in einem Auto in Kematen. Eine 40-jährige Frau stellte ihren Wagen gegen 14.30 Uhr auf einem Parkplatz ab und ließ den Vierbeiner im Fahrzeuginneren zurück – angesichts der hochsommerlichen Temperaturen hatte das Tier wohl keine Chance.