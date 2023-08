Behörden bestätigten: Wagner-Chef Prigoschin bei Flugzeug-Absturz in Russland getötet

Sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder kamen nach Informationen der staatlichen russischen Nachrichtenagentur ums Leben. Unter den Passagieren befand sich auch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin, wie russische Behörden bestätigen.

Moskau – Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin wurde zwei Monate nach seiner rätselhaften Meuterei beim Absturz eines Flugzeugs in Russland getötet. Prigoschins Name stand auf der Passagierliste, teilte laut russischen Agenturen die Luftfahrtbehörde Rosawiazija am Mittwoch mit. Wie russische Behörden dann bestätigten, hatte sich der Wagner-Chef tatsächlich an Bord der abgestürzten Maschine befunden.

Alle zehn Personen an Bord kamen ums Leben, die Absturzursache war zur Stunde noch nicht offiziell bekannt.

Die Maschine vom Typ Embraer Legacy sollte von Moskau nach St. Petersburg fliegen, wo Prigoschins Firmen ihren Sitz haben. Sie stürzte demnach im Gebiet Twer bei dem Ort Kuschenkino mehr als 200 Kilometer von Moskau entfernt ab. An Bord waren sieben Passagiere und drei Mann Besatzung.

Der Tod Prigoschins wäre nach Ansicht der US-Regierung keine Überraschung, wie es noch vor der offiziellen Bestätigung der Behörden hieß. „Wir haben gesehen, was (über den Absturz) berichtet wurde. Wenn es bestätigt wird, wäre es für niemanden eine Überraschung", erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Adrienne Watson. US-Präsident Joe Biden wurde nach Angaben des Weißen Hauses nach dem Flugzeugabsturz in Russland über die Lage auf dem Laufenden gehalten.

Grey Zone, ein Wagner-treuer Telegram-Kanal, den Prigoschin selbst oft verwendete, um seine Ansprachen zu teilen, verkündete schon vor der Bestätigung der Behörden den Tod des Söldnerführers. Die Maschine sei über Twer von der Flugabwehr gezielt abgeschossen worden, hieß es dort.

Überprüfbar war dies nicht, doch auch Politikwissenschafter wie der Innsbrucker Politikwissenschafter Gerhard Mangott im Gespräch mit der TT und sein deutscher Kollege Thomas Jäger auf ntv gingen davon aus, dass der Absturz nicht auf ein technisches Problem zurückzuführen sein dürfte.

Vielmehr sei ein von Präsident Wladimir Putin selbst oder von Militärs angeordneter Abschuss wahrscheinlich – sofern Prigoschin auch tatsächlich an Bord gewesen sein sollte. Davon ging am späten Abend aber auch der Telegram-Kanal der Wagner-Truppe aus.

📽️ Video | Miriam Beller zum Absturz in Russland

Grey Zone schrieb, es seien zwei Flugzeuge der Privatarmee Wagner in der Luft gewesen. Das zweite habe auf dem Flug nach St. Petersburg kehrt gemacht und sei im Flughafen Ostafjewo südlich von Moskau gelandet. Grey Zone zog die Behördenversion in Zweifel, wonach Prigoschin auf der Passagierliste der ersten Maschine gestanden habe und getötet worden sei. „Wo Jewgeni Prigoschin letztlich war, dazu gibt es im Moment keine genauen Informationen", hieß es. Der Söldnerführer hatte sich zuletzt am Montag mit einem Video angeblich aus Afrika gemeldet.

Meuterei vor zwei Monaten

Prigoschin hatte auf den Tag genau vor zwei Monaten mit seiner Privatarmee Wagner gegen die russische Führung gemeutert, wobei die Hintergründe dieser Ereignisse bis heute unklar sind. Bei dem Vormarsch auf Moskau forderten die Meuterer die Ablösung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Sergej Gerassimow. Prigoschin griff aber auch Präsident Wladimir Putin selbst an. Der Kremlchef nannte Prigoschin einen Verräter. Die Meuterei endete damit, dass der Wagner-Chef und Tausende seiner Bewaffneten nach Belarus gehen konnten.

Die von ihm aufgebaute Söldnertruppe hatte für Russland erst inoffizielle Spezialaufträge in Syrien, später auch in mehreren Staaten Afrikas erfüllt. Im Angriffskrieg auf die Ukraine warb Prigoschin Häftlinge aus russischen Gefängnissen an. Die Truppe erlitt schwere Verluste in den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut. Prigoschin warf der regulären Militärführung Unfähigkeit und Korruption vor.