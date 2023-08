Zehn Tote nach Flugzeug-Absturz in Russland: Prigoschin stand auf Passagierliste

Moskau – Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin soll zwei Monate nach seiner rätselhaften Meuterei beim Absturz eines Flugzeugs in Russland getötet worden sein. Prigoschins Name stehe auf der Passagierliste, teilte laut russischen Agenturen die Luftfahrtbehörde Rosawiazija am Mittwoch mit. Alle zehn Personen an Bord seien vorläufigen Informationen zufolge ums Leben gekommen, teilte der russische Zivilschutz mit. Die Absturzursache war zur Stunde noch nicht offiziell bekannt.