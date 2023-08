Alpinistin (34) rutschte aus und stürzte 100 Meter am Rotgratferner ab: Im Spital

St. Sigmun im Sellrain – Am Mittwoch Vormittag kurz nach 10 Uhr wurde die Bergrettung wegen einer abgestürzten Alpinistin am Rotgratferner im Sellrain alarmiert. Die 34-jährige Österreicherin war dort mit zwei Begleitern am Gletscher unterwegs, der durch die Temperaturen jedoch stark aufgeweicht und durchfeuchtet war. Mit ihren Steigeisen dürfte sie plötzlich keinen Halt mehr gefunden haben, rutschte aus und stürzte rund 100 Meter über den Ferner ab.

Versuche, den Sturz mit ihrem Pickel abzufangen, scheiterten, sodass sie erst am Ende des Gletschers liegen blieb. Ihre zwei Begleiter setzten umgehen einen Alpinnotruf ab. Die Verunfallte wurde über eine Winde geborgen und mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Hall geflogen. Durch den Sturz erlitt die 34-Jährige eine Fraktur am Sprunggelenk, sowie mehrere Abschürfungen am ganzen Körper. (TT.com).