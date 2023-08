Kerr ringt Ingebrigtsen im 1500-Meter-Finale nieder holt Gold

Budapest – Topfavorit Jakob Ingebrigtsen hat bei der Leichtathletik-WM über 1.500 m wieder gegen einen Briten den Kürzeren gezogen. Der norwegische Olympiasieger musste sich am Mittwoch in Budapest im Zielsprint dem in 3:39,38 Min. siegreichen Josh Kerr geschlagen geben. Bronze ging mit Narve Gilje Nordas ebenfalls an Norwegen. Bei der WM im Vorjahr hatte Ingebrigtsen sich Jake Wightman geschlagen geben müssen.