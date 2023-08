Die Temperaturen klettern nach oben: Kritik an fehlendem Hitzeschutzplan in Tirol

Seit Tagen ist es in den Tälern extrem heiß und auch im alpinen Gelände ungewöhnlich warm. Auf den Bergen könnten einige Rekorde fallen. Dass Tirol nach wie vor keinen Hitzeschutzplan hat, sorgt für Kritik.

Innsbruck, Wien – Es ist heiß in Tirol – und bleibt das vorerst auch. Inklusive heute, wo die Temperaturen wieder auf über 30 Grad Celsius ansteigen sollen, dauert die aktuelle Hitzewelle in Innsbruck bereits 14 Tage lang. Zu Ende sein soll sie erst am Samstag. Auffallend: Auch im alpinen Gelände war es zuletzt außergewöhnlich warm, an einigen Messstationen am Berg sind neue Höchstmarken möglich.

„Wir werden knapp zu einigen Rekorden hinkommen“, sagt Monika Weis von der GeoSphere Austria in Innsbruck. „Ob sie auch tatsächlich geknackt werden, ist fraglich. Dazu sind die Tage wahrscheinlich schon zu kurz.“ Die bisherigen Spitzenwerte betragen laut der Meteorologin am Galzig 24,7 Grad Celsius (gemessen am 28. August 2011), 17,8 Grad Celsius am Pitztaler Gletscher (gemessen am 26. Juni 2019) und 24,4 Grad Celsius auf der Idalpe in Ischgl (gemessen ebenfalls am 26. Juni 2019).

Weis erklärt, dass in den Tälern die Zahl der Hitzetage in den vergangenen Jahrzehnten stark angestiegen sei. „In Innsbruck etwa haben sie, wenn wir uns die Messstation an der Universität ansehen, seit dem Jahr 1951 um rund 24 Tage zugenommen.“ Im Jahr 2015 wurden bislang an der Innsbrucker Uni die meisten Tage mit Temperaturen über 30 Grad verzeichnet – es waren 46. In Kufstein und Landeck stammt dieser Rekord aus dem selben Jahr, dort gab es jeweils 33 Hitzetage. Diese Spitzenwerte sind heuer noch in weitere Ferne – sowohl in Innsbruck (inklusive gestern bisher 33 Hitzetage), in Kufstein (bisher 20 Hitzetage) und auch in Landeck (bisher 23 Hitzetage).

Dennoch steht fest, dass es hierzulande und generell in Österreich öfter extrem heiß ist und länger bleibt. Im Vergleich der Perioden von 1961 bis 1990 und jener von 1991 bis 2020 „sind Hitzewellen um rund 50 Prozent häufiger geworden“, sagt Alexander Orlik, Klimatologe bei der GeoSphere Austria in Wien. „Und sie dauern um ein bis vier Tage länger als früher.“ Am Beispiel Innsbruck sei dieser Wert von 5,5 Tagen im Mittel pro Hitzewelle (1961 bis 1990) auf 7,6 Tage (1991 bis 2020) angestiegen. Auch die Häufigkeit der extrem heißen Phasen hat in der Tiroler Landeshauptstadt exorbitant zugenommen. Von Anfang der 1960er- bis Ende der 1980er-Jahre gab es insgesamt 27 Zeitspannen, in denen die Temperaturen an mindestens drei Tagen in Folge die 30-Grad-Celsius-Marke überschritten. Zwischen Anfang der 1990er- und bis Ende der 2010er-Jahre gab es 75 solche Perioden.

Laut den aktuellen Berechnungen von Klimaforschern dürfte sich diese Entwicklung noch weiter fortsetzen. Weiß auch Hans-Peter Hutter. Er sagt, dass „in Richtung des Jahres 2100 – im schlimmsten Fall – von durchschnittlich 60 bis 80 sehr heißen Tagen in Österreich ausgegangen wird.“ Und das bereitet Umweltmedizinern von der Medizinischen Universität Wien Sorgen. „Denn egal ob gesund oder krank, alt oder jung: Jeder weiß, dass Hitze für den Körper Stress bedeutet. Die Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt, auch das kognitive Potenzial leidet. Menschen können dadurch reizbarer sein, bei anderen führt das zu Lethargie, sie sind nicht mehr in der Lage sich aufzuraffen.“ Hutter meint, dass unter den hohen Temperaturen das Wohlbefinden und die Lebensqualität leide.

Egal ob gesund oder krank, alt oder jung: Jeder weiß, dass Hitze für den Körper Stress bedeutet. Hans-Peter Hutter (Umweltmediziner, MedUni Wien)

Bei manchen Teilen der Bevölkerung werde durch diese Situation die Gesundheit beeinträchtigt, für andere kann sie sogar lebensgefährlich sein. „Wir beobachten während beziehungsweise kurz nach jeder Hitzewelle, dass die Sterblichkeit höher ist als sonst“, sagt der Umweltmediziner.

Was also tun, um die Allgemeinheit vor den gravierenden Folgen der zunehmend hohen Temperaturen zu schützen? „Wir werden nicht umhin kommen, hier mehr zu tun“, glaubt Hutter. „Zwar haben die Behörden inzwischen schon entsprechende Aktivitäten gesetzt, aber besonders den Leuten ist noch nicht wirklich klar, was für eine Gefahr von Hitze ausgeht.“ Zudem seien die entsprechenden Schritte hierzulande nur sehr zögerlich gesetzt worden. „In Frankreich wurden im Jahr 2003, nachdem eine Hitzewelle zu insgesamt 15.000 Todesfällen führte, entsprechende Maßnahmen ergriffen.“ In Österreich habe es bisher kein vergleichbares Ereignis gegeben. „Und leider reagiert unsere Gesellschaft oft erst dann, wenn etwas wirklich Schlimmes passiert und es richtig weh tut“, sagt Hutter.

Besonders hinterher hinkt bei Vorkehrungen gegen die steigende Zahl an Hitzewellen Tirol – findest zumindest die grüne Landtagsabgeordnete Petra Wohlfahrtstätter. „Es fehlt ein Plan, was an Tagen mit besonders hohen Temperaturen passiert. Bei anderen Krisen und Katastrophen haben wir das, wieso bei diesem nicht?“, fragt sie. Zwar hätten die Behörden in jüngerer Vergangenheit vermehrt die Bevölkerung informiert und ihr das richtige Verhalten in solchen Situationen näher zu bringen versucht. „Aber allein dabei darf es nicht bleiben“, sagt sie. Übergeordnet müsse festgelegt werden, was mit besonders vulnerablen Gruppen – dazu gehören Alte, Kranke und Kleinkinder – passiere, wenn es längere Zeit heiß sei. „In solchen Hitzewellen wird bei uns noch immer zu viel gedacht: Irgendwann ist sie herum und bis dahin gehen wir schön schwimmen.“

Im Vordergrund steht die umfassende Information der Bevölkerung zu richtigem Verhalten. Cornelia Hagele (Gesundheitslandesrätin, ÖVP)

Eine Kritik, welche die für diese Anliegen zuständige Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) so nicht stehen lassen will. In Tirol komme der im Jahr 2017 erstellte gesamtstaatliche Hitzeschutzplan zum Einsatz. Dieser sehe vor, dass die Menschen und bestimmte Einrichtungen rechtzeitig gewarnt und ihnen rasche Beratung zur Verfügung gestellt wird. „Im Vordergrund steht die umfassende Information der Bevölkerung zu richtigem Verhalten und zu möglichen Schutzmaßnahmen“, sagt Hagele. Das vorliegende Konzept werde laufend aktualisiert.