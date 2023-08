Schwazer WK will Digitalisierung zu den Betrieben bringen

Daher handelt die WK Schwaz selbst – dort, wo sie kann. Denn es gibt auch noch andere Hürden für die lokalen Unternehmer. „Von den unterschiedlichsten Kursen in unserer Bezirksstelle bis hin zu Trainings direkt im Betrieb versuchen wir dort zu unterstützen, wo Hilfe gebraucht wird“, sagt WK-Bezirksstellenleiter Stefan Bletzacher. Vor allem wolle man Unternehmern den Alltag erleichtern. „Da hat sich gezeigt, dass es einen großen Spagat an Angeboten in Sachen Digitalisierung braucht. Die einen suchen nach hochinnovativen Lösungen und andere brauchen Hilfe bei der Handy-Signatur“, erklärt Bletzacher. Daher sei im Herbst ein Service-Tag in Schwaz geplant, mit Vorträgen, individueller Hilfe bei der ID-Austria-Registrierung oder Förderungen. „Wo man das dann auch direkt selber probieren und umsetzen kann, anstatt nur vorgetragen zu bekommen. In dem Bereich gibt es einfach noch zu viel Unsicherheit“, sagt Obfrau Entner.