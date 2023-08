Hohe Zinsen: Banken müssen zur Lösung beitragen

Nun gibt es also ein Maßnahmenpaket, um in Not geratenen Kreditnehmern unter die Arme zu greifen. Abgesehen davon, dass der angekündigte Verzicht auf Mahnspesen und Verzugszinsen nichts anderes ist als Augenauswischerei – das ist in Wahrheit in diesem Bereich immer schon alltägliche Praxis gewesen –, wird damit auch verschleiert, dass die Banken mit billigem Geld der Europäischen Zentralbank jahrelange Immo-Kredite finanziert haben, als gäbe es kein Morgen, und damit sehr gutes Geld verdienten.