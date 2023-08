Motorradfahrer zog sich nach Sturz in Osttirol offene Beinfraktur zu

Hopfgarten in Defereggen – Ein 69-Jähriger stürzte am Mittwoch mit seinem Motorrad und zog sich eine offene Beinfraktur zu. Der Österreicher fuhr gegen 17 Uhr in Dölach (Gemeinde Hopfgarten in Defereggen) auf einer einspurigen Schotterstraße talwärts, als ihm ein Traktor entgegenkam. Der Motorradfahrer kam plötzlich ohne Fremdeinwirkung auf der einsehbaren, leicht kurvenreichen Straße zu Sturz. Dabei wurde sein linkes Bein unter dem Motorrad eingeklemmt, teilte die Polizei mit. Der 69-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)