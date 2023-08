Start eines nordkoreanischen Spionagesatelliten wieder gescheitert

Der Start löste in Japan kurz vor 4 Uhr früh eine Notfallwarnung aus, die die Bewohner der südlichsten Präfektur Okinawa aufforderte, in ihren Häusern Schutz zu suchen.

Tokio – Der zweite Versuch Nordkoreas, einen Spionagesatelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen, ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA gescheitert. "Die erste und zweite Stufe verliefen normal, aber der Flug schlug wegen eines Fehlers im Notzündungssystem während der dritten Stufe fehl", berichtete KCNA über den Start am Donnerstag.

Der Start löste in Japan kurz vor 4 Uhr früh (Ortszeit/1900 GMT) eine Notfallwarnung aus, die die Bewohner der südlichsten Präfektur Okinawa aufforderte, in ihren Häusern Schutz zu suchen. Etwa 20 Minuten nach der Warnung gab die japanische Regierung bekannt, dass die Rakete den Pazifik erreicht habe und hob die Warnung auf. Der japanische Kabinettschef Hirokazu Matsuno erklärte, die wiederholten Raketenstarts seien eine Bedrohung für die regionale Sicherheit. "Wir werden scharf protestieren und Nordkorea auf das Schärfste verurteilen", sagte er im japanischen Fernsehen. Teile der Rakete seien ins Gelbe Meer, ins Ostchinesische Meer und in den Pazifik gestürzt.