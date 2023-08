Tirolerinnen jubelten bei der Sportschützen-WM über Bronze

Baku – Doppelte Freude bei der Sportschützen-WM in Baku. Zuerst eroberte Sylvia Steiner (Sbg.) das dritte WM-Edelmetall ihrer Karriere und schnappte sich Bronze im nichtolympischen Bewerb mit der 25-m-Standardpistole. Gold ging an Sixuan Feng (CHN) vor Anna Korakaki (GRE). Wenig später durften sich zwei Tirolerinnen über Edelmetall freuen: Im Kleinkaliber-Liegendbewerb erkämpften sich Nadine Ungerank (SG Zell am Ziller) und Rebecca Köck (SG Absam) gemeinsam mit der Vorarlbergerin Sheileen Waibel im Mannschaftsbewerb ebenfalls Rang drei hinter der Schweiz und Norwegen.