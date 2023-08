Wasserrohrbruch am Innsbrucker Mitterweg löste Alarm aus

Innsbruck – Ein Wasserrohrbruch beschäftigt die IKB seit Mittwochabend am Mitterweg in Innsbruck. Gegen 18.30 Uhr wurde Alarm ausgelöst. In der Folge konnte die gebrochene Wasserleitung lokalisiert und ein Wasseraustritt festgestellt werden. Der Leitungsabschnitt musste für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden. Diese sollten noch am Donnerstagvormittag abgeschlossen sein, teilte die IKB mit.