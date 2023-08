Haas macht Nägel mit Köpfen: Fahrerpaarung für kommende Saison ist fix

Zandvoort - Der Deutsche Nico Hülkenberg (36) und der Däne Kevin Magnussen (30) werden auch in der nächsten Saison für das Formel-1-Team Haas fahren. Der US-Rennstall bestätigte vor dem Großen Preis der Niederlande in Zandvoort das Duo.

"Kevin und Nico genießen eindeutig ihre Zeit im Sport, sie sind beide reif und verstehen genau, was wir von ihnen verlangen. Jetzt liegt es an uns als Team, den Blick auf 2024 zu richten und sicherzustellen, dass wir ein Auto haben, mit dem wir regelmäßig in die Punkte fahren können", erklärte am Donnerstag Haas-Teamchef Günther Steiner.