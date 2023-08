Zwei Frauen in Norditalien von Bach mitgerissen und gestorben

Mailand – In der norditalienischen Bergregion Valtellina (Veltlin) sind am Donnerstag die Leichen von zwei Italienerinnen geborgen worden, die von einem Bach mitgerissen wurden. Die beiden Frauen im Alter von 54 und 60 Jahren sprangen in das eiskalte Wasser des Bachs im Hochgebirge der Region Lanzada (Provinz Sondrio) auf 2500 Meter Höhe, um ihren Hund zu retten, tauchten jedoch nicht wieder auf.