Wegen schmutziger Schuhe: Mutter in Wien warf Messer nach ihrem Sohn

Wien – Wegen seiner schmutzigen Schuhe ist eine 46-Jährige in einer Wohnung in Wien-Favoriten am Mittwochabend nicht nur mit ihrem 17-jährigen Sohn in Streit geraten, sondern auch ausgerastet: Die Frau soll im Zuge der Auseinandersetzung ein Messer gezückt haben, ihn damit bedroht und es dann nach ihm geworfen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Wien. Die Frau wurde kurz nach 19.15 Uhr festgenommen. Die Beamten sprachen ein Betretungsverbot aus.