Zwei E-Bikes und E-Scooter in Kirchberg gestohlen

Kirchberg in Tirol – Bislang Unbekannte haben aus einer öffentlich zugänglichen Hauseinfahrt in Kirchberg in Tirol zwei an einem Gartenzaun angekettete E-Bikes der Marke „Cube“ sowie einen unversperrten E-Scooter der Marke „Denver“ gestohlen. Die Tat ereignete zwischen Mittwoch 21 Uhr und Donnerstag 7.15 Uhr.