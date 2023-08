Karwendelmarsch, Filmfestival Kitzbühel und der Haller Töpfermarkt: Das ist am Wochenende los in Tirol

Auch dieses Wochenende ist wieder einiges los in Tirol. Viele Filmevents stehen an, aber auch Musik, Kunst und Kulinarik kommen nicht zu kurz. In unserem kompakten Überblick findet garantiert jeder ein Event nach seinem Geschmack.

📅 FREITAG (25. August)

➤ Fest im Vier Viecher Viertel in Innsbruck: Diesen Freitag von 17.00 bis 22.00 Uhr findet in der Innsbrucker Altstadt wieder ein Fest statt. Diesmal an der Reihe ist das Vier Viecher Viertel, also dort, wo sich Kiebach- und Seilergasse kreuzen. Gassen und ihre Betriebe präsentieren sich, es gibt Musik, Modeschauen, gastronomische Angebote, gratis Stadtführungen und mehr. Weitere Infos gibt es HIER.

Dieses Wochenende wird es in der Altstadt nicht langweilig. © Veranstalter

➤ Lunchkonzert in Innsbruck: Im Hofgarten kann man die Mittagszeit musikalisch verbringen. Beginn ist im Pavillon um 13.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Sommerkonzerte in Reith bei Seefeld: BesucherInnen können sich bei freiem Eintritt ab 20.00 Uhr am Musikplatzl auf gute Musik der Bergkapelle Reith freuen. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Radio Tirol Sommerfrische in Zettersfeld, Osttirol: Die Radio Tirol Sommerfrische macht am Freitag Halt in Zettersfeld. Treffpunkt ist ab 11.30 Uhr bei der Talstation der Zettersfelder Bergbahnen, Fahrten zwischen 11.30 und 15.00 Uhr sind kostenlos. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Konzert auf Burg Heinfels: Um 20.00 Uhr gastiert das Trio Cordes y Butons auf der Burg Heinfels. Tamara Gamper (Violine und Gesang), David Moroder (steirische Harmonika) und Reinhilde Gamper (Zither und Gesang) ­präsentieren Musik mit Einflüssen aus ganz Europa. Tickets und Infos HIER.

📅 FREITAG & SAMSTAG (25. August bis 26. August)

➤ Open Air Kino im Zeughaus in Innsbruck: Will man ein besonderes Filmerlebnis unter freiem Himmel genießen, ist man im Open Air Kino im Zeughaus am richtigen Ort. Wer hingehen möchte, sollte es dieses Wochenende tun, denn nach Samstag schließt das Open Air Kino seine Türen für heuer wieder. Zum Abschluss wird ein Überraschungsklassiker gezeigt, dessen Titel aber noch nicht verraten wird. Weitere Infos gibt es HIER.

🎭 Aktuell am Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm unter: theaterverbandtirol.at ➤ Weitere Stücke, Spieltermine und mehr Infos: theaterverbandtirol.at

➤ Weinfest in der Bichlstraße in Kitzbühel: Weine und Biere aus Österreich und der Welt, Kulinarik, Livemusik, eine Modenschau, Kinderprogramm – das alles und mehr erwartet einen Freitag und Samstag beim Weinfest in Kitzbühel. Weitere Infos gibt es HIER.

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

➤ Filmfest St. Anton: Vom 23. bis zum 26. August findet das Filmfestival in St. Anton am Arlberg statt, das unter dem Motto „Berge, Menschen, Abenteuer“ steht. Spannende Kurzfilme von und über Menschen und Extremsportarten sowie Interviews stehen am Programm. Zudem wir ein kulinarisches Rahmenprogramm geboten. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Pfunds Kerle Fest: Vom 20. bis zum 26. August wird heuer die 30. Auflage des Pfunds Kerle Fest gefeiert. Am Freitag gibt es eine CD-Präsentation zum runden Jubiläum, einen Stimmungsauftritt der Jungen Zillertaler und eine Zeltdisko zum großen Finale des Abends. Auch am Samstag wird es mit der Pfunds-Kerle Party-Nacht nicht langweilig. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkassa. Weitere Infos gibt es HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (25. August bis 27. August)

➤ Haller Töpfermarkt – Vom Klumpen Ton zum Kunstwerk: Bereits zum 26. Mal wird der Salinenpark in Hall zum Treffpunkt für Töpfer aus dem In- und Ausland. Auch für ein kulinarisches Rahmenprogramm ist gesorgt. Weitere Infos gibt es HIER.

Von Freitag bis Sonntag findet der 26. Haller Töpfermarkt statt. © Stadtmarketing Hall in Tirol

➤ Filmfestival Kitzbühel: Noch bis zum Sonntag wird Kitzbühel zur Bühne für Filmschaffende aus aller Welt. Insgesamt 50 Filme stellen sich dem Wettbewerb in der Gamsstadt. Auch heuer wird das Filmfestival Kitzbühel wieder an den verschiedensten Orten stattfinden. Neben dem Freiluftkino in der Stadt und am Berg wird es erneut ein Autokino geben. Am Freitag um 20.30 Uhr ladet das Festival bei Kino am Berg und einer Vorführung von „Das Schweigen der Esel“ mit Karl Marcovic zum Kinoerlebnis in ganz besonderer Atmosphäre ein. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Ausstellung „Stay Safe“ im Audioversum in Innsbruck: Eine interaktive Sonderausstellung für Groß und Klein, in der es um das Thema Gefahren, deren Überwindung und Sicherheitsgefühl geht. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Zirkusfestival in den Swarovski Kristallwelten mit dem Circus-Theater Roncalli: Sommerprogramm vom Feinsten gibt es im Garten der Swarovski Kristallwelten. Unter dem Motto „Let's Celebrate“ vereinen dort ArtistInnen Malerei, Musik und Artistik zu herausragender Zirkuskunst. Weitere Infos gibt es HIER.

📅 SAMSTAG (26. August)

➤ Karwendelmarsch: Auch heuer findet das sportliche Großereignis wieder statt. Von Scharnitz bis nach Pertisau werden die TeilnehmerInnen rund 52 Kilometer zurücklegen und dabei den Naturpark Karwendel in all seiner Blüte erleben. Start des Events, welches Sport, Tourismus und Naturschutz in einer ganz eigenen Form verbindet, ist um 6 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

Der Karwendelmarsch ist einer der sportlichen Höhepunkte in Tirols Eventkalender. © Achensee Tourismus

➤ Schwazer Frischemarkt: Am Samstag findet von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr in der Franz-Joseph-Straße der Schwazer Frischemarkt statt. Im Vordergrund stehen bäuerliche Produkte aus der Region von mehr als 15 AnbieterInnen. Ein vielfältiges Angebot, Live-Musik und Verkostungen wartet auf die BesucherInnen. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Overdrive Metal Night in Kramsach: Im Volksspielhaus Kramsach wird es am Samstag laut. Denn dort werden sich vier Bands aus der Metal- und Rockszene in der ersten Auflage der Overdrive Metal Night die Ehre geben. Die Analphabeten, die Zillertaler Dying Eden, Chaos Inside und Gracious in Defeat sorgen für einen metallisch rockigen Abend. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Beginn um 18.00 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Cliff Diving für Amateure in der Area 47: Die Water Area mit ihrem insgesamt 27 Meter hohen Sprungturm ist am Samstag ab 16.00 Uhr der Schauplatz des ersten „Cliff Diving Freestyle Events“ für Amateure aus ganz Europa. Gesprungen wird aber nicht von ganz oben – die oberste Plattform ist nämlich den Profis vorbehalten. Das Finale des Spektakels beginnt um 16.30 Uhr, danach gibt es die After Show Party ab 22 Uhr mit DJ InStyle. Nährer Infos HIER.

Beim „Cliff Diving Freestyle Event“ können Mutige von der 18 Meter hohen Plattform springen. © Area 47

➤ TT-Café Frühstückstour 2023 in Innsbruck: Diesen Samstag findet die TT-Café Frühstückstour in Innsbruck beim DEZ statt. Freuen kann man sich auf gute Musik, ein leckeres Frühstück und natürlich spannende Interviews. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Paznauer Markttag in Ischgl: Regionale Produkte, allen voran der Paznauer Almkäse, Handwerksstücke von heimischen AusstellerInnen und vieles mehr erwartet die BesucherInnen am Paznauer Markttag, am Samstag ab 10.30 Uhr am Florianplatz in Ischgl. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Julian le Play – Rauschen Tour 2023 in Kufstein: Am Samstag kommt Julian le Play im Zuge seiner „Rauschen“–Tour nach Kufstein! Seine Lust aufs Jetzt, aufs Ausbrechen und Erleben, die sich in seinen neuen Songs widerspiegeln, gelten auch als Motto des Konzerts. Weitere Infos gibt es HIER und HIER.

Julian le Play beim 40. Donauinselfestes am 24. Juni 2023 in Wien. Am Samstag kommt der Sänger im Rahmen seiner „Rauschen“-Tour nach Kufstein. © FLORIAN WIESER

📽️ Video | Julian le Play – Rauschen

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

📅 SONNTAG (27. August)

➤ Konzert „Mit Pauken und Trompeten“ in Innsbruck: Am Sonntag ab 17.30 Uhr erklingt vom Goldenen Dachl aus feierliche Musik des Trompetenconsorts Innsbruck. Zuhören und genießen ist gratis. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Voice Academy 23 – Performers in Concert in Kufstein: Hochbegabte Nachwuchstalente sind am Sonntagabend in Kufstein zuhören. Um 20.00 Uhr findet im Kultur Quartier ein Konzert begabter junger SängerInnen statt. Weitere Infos gibt es HIER und HIER. (TT.com)