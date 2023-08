Türkis-blaues Pingpong um die bessere „Kopiermaschine“

Kickl wollte im ORF-"Sommergespräch" keine Bedingungen für Koalitionsverhandlungen nach der Nationalratswahl verraten, denn: "Sonst wirft die ÖVP wieder die Kopiermaschine an. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die sind ja wie die Chinesen, wenn ihnen irgendwo etwas gefällt, bauen sie es nach in einer Billigsdorfervariante."

ÖVP-Generalsekretär Stocker wiederum betonte am Donnerstag in einer Aussendung: "Der ideenlose und radikalisierte Zirkel um Herbert Kickl" versuche die Forderung nach einer Absicherung des Bargelds, die die Volkspartei bereits 2015 in ihr Grundsatzprogramm geschrieben habe, "zu kopieren". Und nun probiere man dies mit der bereits von ÖVP-Chef Karl Nehammer geforderten "Technologieoffenheit" erneut, verwies Stocker auf eine blaue Pressekonferenz zu e-Fuels am Mittwoch.