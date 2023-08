Damit die Sonnencreme etwas bringt: So hoch muss der Lichtschutzfaktor sein

Rot, gereizt und voller Reue: So endet mancher eigentlich perfekte Sommertag im Schwimmbad, wenn man es mit dem Einschmieren nicht allzu genau genommen hat. Aber wie oft muss man Sonnencreme auftragen und wie lange hält der Schutz an? Wir haben die wichtigsten Fakten gesammelt.

Innsbruck – Klebrige Sonnencreme am ganzen Körper ist zwar unangenehm, aber im Vergleich zu Sonnenbrand, Krebs und frühzeitiger Hautalterung definitiv das kleinere Übel. Was genau an der Strahlung der Sonne so gefährlich ist und welcher Lichtschutzfaktor denn nun der richtige ist, beantworten wir hier: