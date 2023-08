Erdrutsch in Assling: Pustertaler Höhenstraße verlegt, Brücke weggerissen

Assling – Hagel und Starkregen haben am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Assling in Osttirol zu einem Erdrutsch geführt. Gegen 17.30 Uhr wurde die Pustertaler Höhenstraße (L324) von einer Mure verlegt, auch eine Brücke wurde weggerissen. „Die Straße ist derzeit zwischen Mittewald und St. Justina gesperrt. Wie lange die Sperre dauert, ist nicht absehbar“, berichtete Manuel Oberwasserlechner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Assling, im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Sie dürfe nach Einschätzung des Kommandanten jedoch nicht so schnell aufgehoben werden, da erst eine Behelfsbrücke errichtet werden müsse. Personen oder Fahrzeuge waren demnach nicht betroffen.