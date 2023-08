Fulpmes – Ein Schlauchboot ohne Besatzung in der Ruetz bei Fulpmes löste am Donnerstagabend einen Großeinsatz aus. Daran waren neben zahlreichen Feuerwehrleuten auch Polizei und Wasserretter beteiligt. Dabei wurden auch Spuren an einem Baum entdeckt, bei denen es sich um Blut handeln könnte. Die Suche blieb aber ohne Ergebnis und wurde gegen 20 Uhr abgebrochen. (TT)