Riesiges Loch im Boden: Exklusiver Wohnblock in Chile evakuiert

Valparaiso – Nach heftigem Regen hat sich in einem exklusiven Wohngebiet an der chilenischen Pazifikküste ein großes Loch im Boden aufgetan. Ein mehrstöckiges Haus direkt an der Abbruchkante wurde evakuiert. Am Donnerstag holten die Bewohner des Edificio Kandinsky mit Hilfe der Polizei ihre persönlichen Gegenstände aus den Wohnungen, wie in einem vom Radiosender Cooperativa veröffentlichten Video zu sehen war. Zuletzt hatte es in Teilen Chiles ungewöhnlich stark geregnet.