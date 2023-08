Schwerer Motorrad-Sturz in Axams: 45-Jähriger wollte Kolonne mit „Wheelie" überholen

Axams – Gegen ein Auto krachte am Donnerstag gegen 18.20 Uhr ein 45-jähriger Motorradfahrer. Der Mann besaß keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Drogen.

Der Mann wollte auf der Innsbrucker Straße in Axams eine Kolonne überholen. Er stellte das Rad auf den Hinterrreifen („Wheelie") und zog an den Autos vorbei. Dabei kollidierte der Motorradfahrer seitlich mit dem Auto einer 54-Jährigen und kam in weiterer Folge zu Sturz.