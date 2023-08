Panamakanal mindestens zehn Monate nur eingeschränkt passierbar

Panama-Stadt – Die Einschränkung der Nutzung des Panamakanals wird wegen der anhaltenden Dürre verlängert. Mindestens zehn weitere Monate bleibe die Höchstzahl der täglichen Schiffsdurchfahrten begrenzt, teilte die Panamakanal-Behörde am Mittwoch (Ortszeit) mit. Der Panamakanal ist wichtig für den Waren-Transport von Asien in die USA. Außerdem ermöglicht er einen schnelleren Transport von US-Waren nach Asien und an die südamerikanische Pazifikküste.