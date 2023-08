Nach Unfall auf Innsbrucker Spielplatz: Neunjähriges Kind fiel in Gulli, Stadt soll haften

Es war am 14. Februar, als der neunjährige Felipe am Spielplatz in der Freundsbergstraße im Stadtteil Reichenau mit seiner Mutter und dem Bruder Tischtennis spielte. Als der Schüler gegen 17.30 Uhr in der Abenddämmerung einem Ball nachlief, übersah er einen teilweise offenen Kanalschacht in der Wiese. Einen Augenblick später steckte der Bub bis zu den Oberschenkeln im Schacht.