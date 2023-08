„Ich kann nicht singen, aber ich singe“: Matthias Strolz steht in Tirol bald auf der Bühne

Innsbruck – Matthias Strolz ist viel unterwegs. Nach seiner „Cooling off“-Phase, so nennt es der Ex-Politiker selbst, tingelt er wieder durchs Land. Von Vorarlberg, seiner Heimat, ging es zum Forum Alpbach. Inzwischen aber verteilt der einstige Nationalratsabgeordnete keine NEOS-Flyer mehr, heute sind es Bücher und bald schon ein Musikalbum. Mit „Back To Earth“ will er gemeinsam mit Kurt Razelli ab 6. Oktober in den Charts einschlagen. Wird Ö3 seine Musik spielen? Da ist sich Strolz nicht sicher. Fix ist: Die Premiere auf der Bühne hat Strolz in Tirol. Am 17. November ist es im Treibhaus so weit.