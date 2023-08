TT-Tourentipp in St. Anton: Gipfelkreuz mit Überraschung

St. Anton – Als ich in letzter Zeit über den Arlbergpass fuhr, fiel mir oberhalb von St. Christoph ein Gipfelkreuz auf. Und zwar in Fahrtrichtung Vorarlberg links gesehen, direkt oberhalb der Passhöhe. Dabei handelt es sich um eine Erhebung mit interessantem Namen – nämlich Wirt, den Hausberg von St. Christoph. Bei der nächsten Fahrt nach Vorarlberg wurde am Arlbergpass kurzerhand Halt gemacht und der Wirt in Angriff genommen. Der Gipfelanstieg ist nicht wirklich weit. Insgesamt sind es nur rund 630 Höhenmeter auf einer Weglänge im Aufstieg von 3,5 Kilometern.