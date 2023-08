Schrammelmusik im Kreuzgang des Schwazer Franziskanerklosters begeisterte

Schwaz – „Große Stars auf kleiner Bühne“ wurden kürzlich im Kreuzgang des Franziskanerklosters gefeiert. Die Serenade war zugleich das letzte der Schwazer Sommerkonzerte und wurde ein wahres sowie ausverkauftes Abschlussfest. Musiker und Komponist Helmut Thomas Stippich führte launig durch den Abend. Die Neuen Wiener Concert Schrammeln (NWCS) sorgten für Furore, die Musiker und die Sängerin Maria Stippich musizierten auf Topniveau und die originale Wiener Schrammelmusik wurde in originelle Musik unserer Zeit verwandelt.

Elemente des Jazz flossen in die Interpretationen von Musik von Johann Strauss (alias Johnny the Ostrich) hinein, aber auch Kompositionen wie „Totentanz“ des hervorragenden Akkordeonisten, Dudlers und Schrammelharmonika-Spielers Helmut Thomas Stippich waren ein Hörerlebnis. Peter Uhler und Johannes Fleischmann an den Violinen und Peter Havlicek (Kontragitarre) bewiesen einmal mehr, dass Wiener Schrammelmusik zum Erlebnis werden kann. (TT)