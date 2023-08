Der kleine Held von Bozen: Siebenjähriger rettete Vater das Leben

Bozen – Während der Bub als Held gefeiert wird, befindet sich sein Vater langsam auf dem Weg der Besserung. Geistesgegenwärtig und mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit handelte am 15. August der siebenjährige Matteo und rettete so das Leben seines Vaters. Die beiden waren gegen 17 Uhr mit dem Auto in der Mailandstraße in Bozen unterwegs, als der Vater am Steuer einen Herzstillstand erlitt.