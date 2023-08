Fridays for Future demonstrierte gegen Alpbachs fossile Geldgeber

Am Freitag demonstrierten Mitglieder der Fridays-for-Future-Bewegung beim Europäischen Forum Alpbach. Das Forum werde von Banken finanziert, die in fossile Energiewirtschaft investieren, man fordere „jegliche Zusammenarbeit mit der fossilen Industrie zu beenden", hieß es in einer Aussendung.

Alpbach – Beim Europäischen Forum Alpbach (EFA) haben am Freitag rund 120 Mitglieder von Fridays for Future demonstriert. Die jungen Menschen zeigten sich mit den Financiers des Forums nicht einverstanden: Die Konferenz werde nämlich „von Banken finanziert, die im großen Umfang in die fossile Energiewirtschaft involviert sind". Das Forum läuft dieses Jahr unter dem Motto "Bold Europe" und will sich auch mit der Klimakrise beschäftigen.

Fridays for Future forderte das EFA daher auf, „jegliche Zusammenarbeit mit der fossilen Industrie zu beenden", hieß es in einer Aussendung. Außerdem kritisierten sie „europäische Beteiligungen am Ausbau neuer Projekte zur Förderung fossiler Brennstoffe, die aufgrund ihrer hohen CO2-Emissionen als 'CO2-Bomben' (carbon bombs) gelten."

© APA/FRIDAYS FOR FUTURE

Laut klimawissenschaftlichem Beirat der Vereinten Nationen (IPCC) und der Internationalen Energieagentur (IEA) dürfen keine neuen Kohle-, Öl- und Gasvorkommen erschlossen werden, wenn die Erderhitzung auf ein Plus von 1,5 Grad begrenzt werden soll, argumentierten Fridays for Future.

Im Rahmen der Demonstration wurde eine Petition gestartet, in der ein Ende der Zusammenarbeit mit Geldgebern gefordert wird, die trotz des Pariser Abkommens weiterhin in fossile Energieprojekte investieren oder involviert sind. „Das Forum soll ein Ort sein, an dem Menschen tun, was sie predigen. Die Zusammenarbeit mit Banken, die mit Kohle, Öl und Gas Geld verdienen, schadet der Integrität des Forums in seiner Mission, Klimaschutz voranzutreiben", sagte Sprecherin Johanna Frühwald. (APA)